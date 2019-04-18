Bloomberg рассказал о попытках демократов сорвать пресс-конференцию по «российскому делу»

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Демократы резко раскритиковали планы генерального прокурора США Уильяма Барра выступить перед журналистами в преддверии публикации доклада по «российскому делу», сообщает агентство Bloomberg.

Демократы требуют отмены пресс-конференции Уильяма Барра, которая запланирована в 9.30 по Вашингтону. Они опубликовали совместной заявление, требующее отмены выступления Барра перед журналистами, призвав, чтобы «полный отчет сам говорил за себя».

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Планируется, что Барр выступит на пресс-конференции вместе с заместителем генерального прокурора Родом Розенштайном.

На данный момент только они ознакомлены с полным вариантом доклада по «российскому делу» специального прокурора США Роберта Мюллера. 22-месячное расследование на данный момент остается засекреченным, известны лишь краткие итоги, о которых уведомил конгресс Уильям Барр.

По словам источника, ожидается, что доклад даст ответ на один из самых главных вопросов: почему Мюллер отказался принять решение о том, обвинять ли Трампа в препятствовании правосудию.

Тем не менее, редактура, которую провел Барр, защитив секретную информацию, может оставить многих неудовлетворенными и вызвать новые политические конфликты, отмечает агентство.

Доклад будет опубликован в четверг, 18 апреля. Сначала его доставят в конгресс на дисках, после он будет доступен на сайте минюста США.