Вышинский обсудил с сокамерниками перспективы Порошенко

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Журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который задержан по подозрению в госизмене, вместе с сокамерниками ждет помещения украинского президента Петра Порошенко в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Вышинского, он вместе со своими соседями пришел к выводу, что Порошенко после проигрыша на выборах «окажется здесь, в Лукьяновке [Лукьяновском СИЗО]».

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«Возможно, что и до осени — чтобы в октябре уже именно отсюда смог проголосовать на выборах в Раду», — сказал Вышинский.

Он не уточнил, почему у него и его соседей возникла такая уверенность.

Ранее Порошенко нашел «все основания выиграть» на выборах на Украине.