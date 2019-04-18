Вышинский обсудил с сокамерниками перспективы Порошенко
Журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который задержан по подозрению в госизмене, вместе с сокамерниками ждет помещения украинского президента Петра Порошенко в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Вышинского, он вместе со своими соседями пришел к выводу, что Порошенко после проигрыша на выборах «окажется здесь, в Лукьяновке [Лукьяновском СИЗО]».
Реклама
«Возможно, что и до осени — чтобы в октябре уже именно отсюда смог проголосовать на выборах в Раду», — сказал Вышинский.
Он не уточнил, почему у него и его соседей возникла такая уверенность.
Ранее Порошенко нашел «все основания выиграть» на выборах на Украине.