Болтон: США опираются на доктрину Монро в Южной Америке
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские власти опираются на доктрину Монро в Южной Америке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время доктрина Монро «жива и хорошо себя чувствует».
Он также добавил, что данная доктрина предполагает невмешательство стран из других регионов в дела американских государств.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США «в духе доктрины Монро» взяли курс на смещение неугодных правительств в зарубежных странах.