Болтон: США опираются на доктрину Монро в Южной Америке

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские власти опираются на доктрину Монро в Южной Америке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время доктрина Монро «жива и хорошо себя чувствует».

Он также добавил, что данная доктрина предполагает невмешательство стран из других регионов в дела американских государств.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США «в духе доктрины Монро» взяли курс на смещение неугодных правительств в зарубежных странах.