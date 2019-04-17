США предупредили Россию новыми санкциями против Венесуэлы, заявил Болтон

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против Венесуэлы являются предупреждением для России и всех стран, которые вмешиваются во внутренние дела латиноамериканской страны. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что ограничительные меры против Венесуэлы являются предупреждением для «всех внешних деятелей, включая Россию». Болтон добавил, что США не кидают «спасательный круг» «диктаторам», а наоборот, забирают его.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы.