В Кремле уточнили, как готовы помочь при восстановлении Нотр-Дама

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова направить реставраторов для восстановления Собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чиновник напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что в России есть специалисты высокого уровня, имеющие богатый опыт реставрации средневековых памятников. В случае необходимости они будут направлены в Париж.

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«…не думаю, что при строительстве крыши этого собора использовалась российская древесина. Но если она понадобится, то, конечно, нет сомнений, что такая помощь будет оказана», — сказал Песков.

Ранее Путин отреагировал на пожар в Нотр-Даме.

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