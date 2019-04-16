Трамп указал на «странности» в возгорании Нотр-Дам-де-Пари
Президент США Дональд Трамп заявил, что парижский собор Нотр-Дам-де-Пари загорелся в том месте, где «редко» бывают пожары, передает Mediaite.
По словам Трампа, после того, как он покинул самолет и прибыл с официальным визитом в Париж, он увидел, что собор горит на той высоте, где «редко увидишь пожар». Он добавил, что по версии правоохранителей возгорание произошло из-за работ при проведении реставрации.
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«Надеюсь, что это и есть причина. Все ведь из-за реставрации произошло?» — сказал Трамп.
Президент подчеркнул, что Нотр-Дам является одним из «величайших сокровищ» человечества.
Ранее сообщалось о начале допросов в связи с пожаром в Нотр-Даме.