Трамп указал на «странности» в возгорании Нотр-Дам-де-Пари

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Президент США Дональд Трамп заявил, что парижский собор Нотр-Дам-де-Пари загорелся в том месте, где «редко» бывают пожары, передает Mediaite.

По словам Трампа, после того, как он покинул самолет и прибыл с официальным визитом в Париж, он увидел, что собор горит на той высоте, где «редко увидишь пожар». Он добавил, что по версии правоохранителей возгорание произошло из-за работ при проведении реставрации.

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«Надеюсь, что это и есть причина. Все ведь из-за реставрации произошло?» — сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что Нотр-Дам является одним из «величайших сокровищ» человечества.

Ранее сообщалось о начале допросов в связи с пожаром в Нотр-Даме.