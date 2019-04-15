Зеленский призвал Порошенко не «бегать» за ним по телеканалам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/12297667/3in3-pic905-895x505-49679.jpg">

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский призвал своего оппонента и действующего главу государства Петра Порошенко заняться выполнением своих обязанностей и обещаний, а не «бегать» за ним по телеканалам. Об этом шоумен сказал в своем видеобращении, размещенном в фейсбуке.

Зеленский призвал Порошенко перейти от «я услышал» к «я сделаю». Он подчеркнул, что в стране есть ряд насущных вопросов, которые необходимо решить. Например, посадить убийц херсонской активистки Екатерины Гандзю и украинских предпринимателей Свинарчуков, а также вспомнить о пленных моряках, которые ждут, пока Порошенко «набегается» по телеканалам за Зеленским, сдаст анализы и «накричится» на стадионе.

Реклама

«Пожалуйста, сделайте это. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, что стал шоуменом, это обидно», — отметил Зеленский.

В конце речи Зеленский напомнил, что дебаты состоятся 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в штабе Порошенко рассказали о «серьезных» переговорах с командой Зеленского.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.