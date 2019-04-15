Подготовку ко встрече Путина и Ким Чен Ына подтвердили в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка ко встрече российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына ведется, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что конкретики по дате и месту проведения встречи в настоящее время нет.

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«Как только будет полная ясность по срокам проведения этой встречи, месту проведения, мы вас проинформируем», — заявил Песков.

Ранее южнокорейское информационное агентство «Ренхап» сообщило, что Ким Чен Ын может приехать в Россию уже на предстоящей неделе.