Подготовку ко встрече Путина и Ким Чен Ына подтвердили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка ко встрече российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына ведется, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что конкретики по дате и месту проведения встречи в настоящее время нет.
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«Как только будет полная ясность по срокам проведения этой встречи, месту проведения, мы вас проинформируем», — заявил Песков.
Ранее южнокорейское информационное агентство «Ренхап» сообщило, что Ким Чен Ын может приехать в Россию уже на предстоящей неделе.