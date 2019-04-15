«Смешно и гадко»: Савченко о выступлении Порошенко на «Олимпийском»

Депутат украинской Рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов в Киеве, назвала смешным и гадким выступление главы государства Петра Порошенко 14 апреля на стадионе «Олимпийский», передает РИА «Новости» со ссылкой на прямую трансляцию на ее странице в фейсбуке.

По словам Савченко, выступление Порошенко показалось ей очень смешным, и украинскому лидеру «не хватало только грейдера», чтобы как в 2014 году снова «начать делать революцию».

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«Это было смешно и гадко. Власть утомила, их работа утомила. Я за изменения, я за будущее», — сказала Савченко.

14 апреля Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» на дебаты со своим оппонентом во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским. Последний настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля и не явился на «Олимпийский».

Ранее сообщалось, что Порошенко спел о Зеленском «Ти ж мене підманула».

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.