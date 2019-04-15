В штабе Порошенко рассказали о «серьезных» переговорах с командой Зеленского
В штабе кандидата в украинские президенты Петра Порошенко заявили, что в настоящее время «на полном серьезе» идут переговоры с командой другого кандидата Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на советника Порошенко Юрия Бирюкова.
Отмечается, что стороны пытаются договориться о времени проведения дебатов 19 апреля на стадионе и в телевизионной студии.
«То есть, если они смогут решится, 19/04 нас ждет два раунда. Мы то готовы», — добавил Бирюков.
Также советник отметил, что 14 апреля, когда Порошенко пришел на дебаты и ожидал Зеленского, но не дождался, «была разминочка».
Ранее сообщалось, что команда Порошенко захотела провести дебаты с Зеленским в два раунда.
14 апреля Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» на дебаты с Зеленским. Последний настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля и не явился на «Олимпийский».
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.