Порошенко «на грани нервного срыва», считает Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что действующий украинский лидер Петр Порошенко находится «на грани нервного срыва». Об этом он написал в твиттере.

По словам Пушкова, Порошенко обманывает, когда говорит, что сможет быстро добиться завершения войны в Донбассе в случае своего переизбрания на пост президента страны.

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«Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад», — добавил Пушков.

Сенатор напомнил, что Порошенко уже обещал мир в Донбассе, но «обманул».

«Обманывает и сейчас. Но второй раз фокус вряд ли пройдет», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Порошенко настаивает на дебатах с кандидатом Владимиром Зеленским 14 апреля.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.