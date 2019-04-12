Эрдоган пособолезновал Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган поговорили по телефону, передает РИА «Новости».

Они обсудили двусторонние отношения.

Эрдоган также выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной ее матери.

«Наш президент провел сегодня телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы он передал ей соболезнования в связи со смертью матери», — сообщили в администрации турецкого лидера.

10 апреля скончалась мать канцлера Германии Ангелы Меркель Герлинда Каснер.