Зеленский оценил встречу с Макроном

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно. Об этом он заявил по итогам переговоров с в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

«Мне было приятно встретить господина Макрона», — сказал Зеленский, назвав встречу конструктивной.

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От более развернутых комментариев он отказался.

Отмечается, что Зеленский покинул резиденцию Макрона спустя час после прибытия.

Ранее канцлер ФГР Ангела Меркель ответила на вопрос, почему она позвала на встречу только действующего президента Украины Петра Порошенко, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского.