Меркель объяснила, почему не пригласила Зеленского на встречу

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Канцлер ФГР Ангела Меркель ответила на вопрос, почему она позвала на встречу только действующего президента Украины Петра Порошенко, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского, передает «112 Украина».

Журналисты напомнили Меркель, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу и с Зеленским, и с Порошенко.

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«Я решила пригласить господина президента (Порошенко), я с ним постоянно общаюсь... И также во времена, когда у нас выборы, я также решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог», — сказала Меркель.

Ранее Зеленский прибыл в Елисейский дворец, чтобы провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.