В штабе Порошенко открестились от видео со сбитым фурой Зеленским
В штабе президента Украины Петра Порошенко отрицают причастность к созданию ролика, на котором кандидата в главы государства Владимира Зеленского сбивает грузовик. Об этом сообщает Корреспондент.net.
«Ни Администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения», — заявили в штабе Порошенко.
Ранее сообщалось, что команда Зеленского обвинила штаб украинского президента в распространении провокационного видеоролика, на котором лидера первого тура сбивает грузовой автомобиль. Кроме того, сторонники Зеленского порекомендовали кандидату усилить охрану.