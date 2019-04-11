В штабе Порошенко открестились от видео со сбитым фурой Зеленским

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В штабе президента Украины Петра Порошенко отрицают причастность к созданию ролика, на котором кандидата в главы государства Владимира Зеленского сбивает грузовик. Об этом сообщает Корреспондент.net.

«Ни Администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения», — заявили в штабе Порошенко.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского обвинила штаб украинского президента в распространении провокационного видеоролика, на котором лидера первого тура сбивает грузовой автомобиль. Кроме того, сторонники Зеленского порекомендовали кандидату усилить охрану.