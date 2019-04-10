«У Помпео в голове плюрализм»: сенатор о словах про Голаны и Крым

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что признание американскими властями Голанских высот частью Израиля и присоединение Крыма к России — это совершенно разные ситуации. Об этом сообщает RT.

По его словам, у Помпео «в голове плюрализм».

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«Одна его половина говорит о том, что присоединение Голанских высот к Израилю нормально, а вторая о том, что воссоединение Крыма с Россией — ненормально», — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что высказывание госсекретаря — это яркий пример двойных стандартов. Цеков подчеркнул, что Россия имела прав на присоединение Крыма больше, чем Израиль на Голанские высоты.

Ранее сообщалось, что в Госдепе объяснили разницу в ситуациях с Голанами и Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.