Порошенко предупредил Зеленского об опасности переговоров с ДНР и ЛНР

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерение лидера первого тура президентской гонки Владимира Зеленского вести переговоры с властями самопровозглешнных ДНР и ЛНР грозит потерей западных союзников. Свое мнение он выразил в эфире ICTV.

Он напомнил, что согласно официальной позиции Киева в Донбассе находятся «наемники» и факт переговоров с ними будет означать признание того, что Россия не является «агрессором», а на востоке Украины идет гражданская война.

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«А где наши партнеры по НАТО, где Европейский союз, США? Если ты идешь и остаешься без союзников, рушится все, что было сделано», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Зеленский заявлял о намерении вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе.