Жители Бейрута заявили об ударе Израиля по поликлинике в Бейруте

Израильская авиация ударила по зданию поликлиники в районе Маамура в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Израильские самолеты разбомбили здание поликлиники на Маамуре, от здания остался только сгоревший скелет», — рассказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, в здании располагались частные врачебные кабинеты многих местных специалистов из числа выпускников российских и советских вузов. Предварительно, в момент удара никого не было.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения на юге Ливана.

Ранее стала известна цель операции Израиля в Ливане.