Трамп заявил о «проигрыше» Ирана

Трамп: Иран стал проигравшим на Ближнем Востоке и будет им еще много десятилетий
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Иран стал «проигравшим» на Ближнем Востоке.

Политик утверждает, что Иран якобы стремился захватить весь Ближний Восток и править им, но благодаря Соединенным Штатам Исламская Республика «впервые за тысячи лет проиграла» соседним странам.

Трамп добавил, что ближневосточные государства поблагодарили его за начало антииранской кампании.

«Иран больше не «задира Ближнего Востока», он, вместо этого, «проигравший Ближнего Востока» и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, не потерпит полных крах!», — написал американский лидер.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

6 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого выразил соболезнования в связи со смертью Хаменеи.

Ранее глава Пентагона отреагировал на слухи о «передаче Россией» разведданных Ирану.

 
