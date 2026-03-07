Картаполов заявил, что ЕС будет «выскребать остатки» оружия для Украины

Страны Евросоюза продолжат закупать американское оружие и опустошать собственные запасы, чтобы продолжать снабжать вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Соединенные Штаты уже достаточно давно вышли из активной фазы поддержки Украины и переложили это все на своих европейских вассалов. А они продолжают снабжать всем, чем могут, — отметил Картаполов, отвечая на вопрос, повлияет ли операция США в Иране на количество западного вооружения, поставляемого в Киев.

По его словам, европейцы «будут выскребать остатки своих запасов отовсюду», чтобы ВСУ продолжали воевать.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военные действия на Ближнем Востоке не должны отвлекать Европу от Украины. По словам главы бундесвера, Европа должна «делать все возможное для поддержки Украины», не оставляя при этом страны Персидского залива. Также он отметил, что европейцы, возможно, должны помогать этим государствам «оборудованием или логистикой».

В марте глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на военную помощь Евросоюза Украине. Она подчеркнула, что необходимый Украине оборонный потенциал «сейчас распространяется на Ближний Восток».

