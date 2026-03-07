Китайских хакеров заподозрили в кибератаке на ФБР

Сотрудники следственных органов США подозревают хакеров, связанных с правительством Китая, в кибератаке на внутреннюю компьютерную сеть Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на источники.

По информации журналистов, взломанная сеть содержит в себе сведения о звонках и интернет-активности людей, которые находятся под наблюдением государства. Так как расследование данного инцидента находится на ранней стадии, масштаб и серьезность атаки пока неизвестны.

В официальном отчете ФБР для конгресса США говорится, что специалисты обнаружили подозрительную активность 17 февраля. Как выяснили сотрудники бюро, хакеры во время атаки пользовались «усложненными» методами взлома. Газета Politico со ссылкой на источники написала, что над устранением последствий кибервторжения работают Белый дом и сразу несколько ведомств. Среди них — ФБР, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, а также Агентство национальной безопасности.

8 января газета Financial Times сообщила, что китайские хакеры якобы взломали электронные почты сотрудников ключевых комитетов конгресса США. Атаку могла организовать группировка Salt Typhoon.

Ранее в Китае ответили на обвинения в причастности к хакерским атакам на США.