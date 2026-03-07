Власти США взялись за проверку российских звезд, приехавших после начала СВО

SHOT: в США начали проверять бумаги приехавших из России после начала СВО звезд

В США участились случаи массовых проверок документов у граждан России, включая знаменитостей, покинувших РФ после начала специальной военной операции, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) настоятельно требуют от россиян лично явиться в офисы ведомства для предоставления всех необходимых документов.

В случае отказа от визита, предупреждают источники, инспекторы могут прибыть прямо на место работы человека и доставить его в отделение принудительно, чтобы уже там на месте провести полноценную проверку всех документов.

Особое внимание уделяется обладателям так называемых «виз талантов»: им необходимо не просто предъявить бумаги, но и подтвердить, что их деятельность действительно соответствует заявленной в визе. Если этого не происходит, сотрудники ICE вправе аннулировать документ и инициировать процедуру депортации.

«Виза талантов» — это неиммиграционная рабочая виза для лиц с выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте. Она выдается на 3 года с возможностью продления. Основные требования: подтверждение уникальных достижений (премии, публикации и т.п.) и приглашение от американского работодателя/агента.

Одним из уехавших в США после начала СВО представителей российского шоу-бизнеса стал бывший игрок КВН, актер Андрей Бурковский. Впоследствии он жаловался, что сталкивается с хейтерскими комментариями к сделанным после переезда семейным фото в соцсетях.

Ранее покинувшему Россию актеру из сериала «Ивановы-Ивановы» пригрозили тюремным сроком.