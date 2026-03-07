Размер шрифта
В Челябинске трое подростков забили прохожего

В Челябинске задержали подростков, жестоко избивших мужчину
В Челябинске суд избрал меры пресечения трем подросткам 14–16 лет, которые в жестоко избили 31-летнего мужчину, пострадавший не выжил. Об этом сообщает СУ СК по Челябинской области.

Инцидент произошел в поселке Локомотивный. Трое пьяных подростков напали на прохожего. Они повалили пострадавшего на землю и жестоко избили. Подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни нанесли прохожему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.

Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемых задержали по горячим следам. Двоих заключили под стражу, 14-летнего школьника отправили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Челябинске подростки избили пассажира в автобусе. Один из подростков удерживал пассажира, а другой наносил удары. Избиение остановил водитель автобуса, вышедший в салон. На место не стали вызывать правоохранителей, испуганные пассажиры покинули автобус на ближайшей остановке.

Ранее в Нижнем Тагиле шестиклассница жестоко избила сверстника в коридоре школы.

 
