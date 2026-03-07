Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу в финале Гран-при России

Фигуристка Двоеглазова лидирует после коротких прокатов в финале Гран-при

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России.

За свое выступление она получила 76,29 балла.

На втором месте расположилась еще одна ученица Тутберидзе Дина Хуснутдинова, которая набрала 73,86 балла. Замкнула тройку лучших Софья Муравьева (73,51), которая занимается у Алексея Мишина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее ученики Этери Тутберидзе проиграли одну сотую балла в финале Гран-при России.