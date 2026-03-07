В Рязанской области полностью восстановили движение поездов

Специалисты полностью завершили восстановительные работы на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области, движение поездов открыто по второму пути. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

В компании уточнили, что железнодорожники завершили работы в 13:37 мск — в настоящее время все поезда на участке курсируют по двум путям в штатном режиме.

Кроме того, РЖД предпринимает все меры для ввода в график ранее задержанных составов, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области произошло отключение напряжения контактной сети, в результате чего движение поездов было временно приостановлено. В результате происшествия 11 составов были задержаны.

2 марта в Пермском крае на Свердловской железной дороге произошел сход вагонов грузового состава. По данным СК, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового состава, перевозившего зерно. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда.

Ранее в Хабаровском крае 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись.