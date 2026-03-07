Размер шрифта
В Катаре отразили ракетную атаку

Минобороны Катара сообщило об отражении ракетной атаки на страну
Средства противовоздушной обороны Катара отразили ракетную атаку на страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на катарское министерство обороны.

«Вооруженные силы перехватили ракетную атаку, которая была нацелена на Катар», — говорится в заявлении.

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Исламской Республики постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атак с их стороны. По словам главы государства, Тегеран не намерен «вторгаться в другие страны». Также он принес извинения ближневосточным странам, по территории которых Иран нанес удары в рамках конфликта с США и Израилем.

В конце февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В результате одного из ударов верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью ранения. В ответ Тегеран начал наносить удары по еврейскому государству, а также американским авиабазам в государствах Ближнего Востока, в том числе в Катаре.

Ранее иранские военные нанесли удар по авиабазе США в Объединенных Арабских Эмиратах.

 
