Если руководство ЕС согласится принять Украину в ЕС без соблюдения всех необходимых условий, то это будет значить, что «справедливость, правила и честность» не имеют значения для Брюсселя. Об этом написал немецкий историк и писатель Клаус-Рюдигер Май в статье для журнала Tichys Einblick.

По его словам, несмотря на то, что «демократическая легитимность» президента Украины Владимира Зеленского «давно исчерпана», европейские страны все равно хотят принять Украину в ЕС. Причем СМИ пишут о том, что это может произойти по процедуре «обратного расширения». Согласно ей, Украине не нужно будет открывать все кластеры до вступления в ЕС.

«Украинский президент, кажется, считает, что европейские государства, особенно Германия, должны подчиняться его интересам и желаниям. Закон, справедливость, правила и честность, похоже, ничего не значат в Брюсселе, если местная бюрократия действительно планирует отменить правила вступления в ЕС, чтобы запустить упрощенный и ускоренный процесс принятия Украины», – отметил он.

По словам писателя, механизм «обратного расширения» в итоге «создаст прецедент» в определении сроков и условий вступления государств в ЕС. Также этот шаг «сведет к минимуму участие национальных правительств» в делах ЕС, подчеркнул он.

Недавно бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отметил, что дата вступления Украины в ЕС зависит не от заявлений политиков внутри или за пределами страны, а от выполнения Киевом «строго определенных условий». По словам Миллера, Украина не только не «закрыла» ни один из кластеров по вступлению в ЕС, но и «не открыла» ни один из них.

В январе 2026 года Зеленский рассказал, что Украина в 2026 году якобы будет готова открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 года она сможет стать частью объединения.

10 февраля издание Politico сообщило, что страны ЕС разработали пять шагов, позволяющих принять Украину в ЕС в 2027 году. Однако в феврале еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Киев не сможет присоединиться к ЕС в 2027 из-за существующих правил. Также в марте агентство Reuters сообщило, что в Евросоюзе идея ускоренного вступления Украины в альянс не находит поддержки.

Ранее в Нидерландах призвали не брать Украину в ЕС.