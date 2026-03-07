Размер шрифта
Внука звезды «Я шагаю по Москве» тепло встретили на Паралимпиаде в Италии

Невеста паралимпийца и внука актрисы Польских Шеббо: россиян в Италии все любят
Невеста российского паралимпийца Филиппа Мохамада Монзера Шеббо рассказала, как спортсменов из России встретили на Паралимпиаде-2026 в Италии. Виталию Цветкову цитирует aif.ru.

34-летний сноубордист, внук звезды фильмов «Я шагаю по Москве» и «Дикая собака динго» Галины Польских, стал одним из шестерых российских спортсменов, получивших приглашение на игры.

По словам Цветковой, в Италии россиян встретили тепло, спортсмены и персонал относятся к ним хорошо.

«Местные жители, когда ребята выезжали в деревню в магазин, с ними все фотографировались, все их любят. Никаких политических разногласий», — заверила она.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия, делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов. Россияне выступают на Паралимпиаде с флагом и гимном впервые с 2014 года.

Ранее Россия выиграла первую медаль на Паралимпийских играх.

 
