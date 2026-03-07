Британия призналась, что управляет военными объектами на Украине

МО Британии заявило о четырех военных цехах на Украине под управлением британцев

Министерство обороны Великобритании впервые сообщило о наличии на Украине четырех цехов по ремонту военной техники под управлением британцев и намерении открыть пятый, передает The Guardian.

«Размещение этих объектов на Украине гарантирует, что бронетехника и оборудование будут быстро ремонтироваться и еще быстрее возвращаться украинским вооруженным силам», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что цеха управляются британскими компаниями, а на самих предприятиях работают инженеры из Британии и Украины. Задачи цехов — ремонт бронетехники и оборудования, в том числе британских бронетранспортеров CVR–T, бронемашин Husky, легких гаубиц L119 и артиллерийских систем AS-90.

2 марта премьер-министр королевства Кир Стармер заявил, что планирует привлечь украинских экспертов для помощи в перехвате иранских беспилотников над странами Персидского залива.

Ранее эксперты заявили, что Россия сохранит способность вести боевые действия на Украине весь 2026 год.