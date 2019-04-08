Песков ответил на вопрос о встрече Путина с отравленным в Эймсбери британцем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречу российского посла в Великобритании Александра Яковенко и отравленного в Эймсбери британца Чарли Роули можно считать опосредованным диалогом пострадавшего с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Песков пояснил, что в Кремле ждут доклада Яковенко о встрече с Роули, чтобы впоследствии рассмотреть полученную информацию.
«Но в целом нужно четко понимать, что Яковенко и является представителем президента в Великобритании, и фактически это и был опосредованный диалог с президентом», — сказал Песков.
Он также выразил уверенность в том, что Яковенко предоставил Роули все необходимые разъяснения.
Ранее сообщалось, что отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным.