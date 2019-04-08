Песков ответил на вопрос о встрече Путина с отравленным в Эймсбери британцем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречу российского посла в Великобритании Александра Яковенко и отравленного в Эймсбери британца Чарли Роули можно считать опосредованным диалогом пострадавшего с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Песков пояснил, что в Кремле ждут доклада Яковенко о встрече с Роули, чтобы впоследствии рассмотреть полученную информацию.

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«Но в целом нужно четко понимать, что Яковенко и является представителем президента в Великобритании, и фактически это и был опосредованный диалог с президентом», — сказал Песков.

Он также выразил уверенность в том, что Яковенко предоставил Роули все необходимые разъяснения.

Ранее сообщалось, что отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным.