Путин похвалил Матвиенко в День рождения

Президент России Владимир Путин отметил личные качества спикера Совфеда Валентины Матвиенко и поздравил ее с юбилеем, передает РИА «Новости».

«У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые ее отличают от многих коллег. Во-первых, она всегда в материале того, чем занимается. Во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат. Она над ним работает», — сказал Путин.

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Он добавил, что у Матвиенко всегда есть собственное мнение, основанное на ее опыте.

7 апреля Валентине Матвиенко исполняется 70 лет.