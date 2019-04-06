Гуайдо пообещал не допустить экспорта нефти Венесуэлы на Кубу

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы предпримет действия против отправки нефти страны на Кубу. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в твиттере.

По его словам, оппозиция уже начала обсуждать совместные действия с союзниками, чтобы предотвратить экспорт нефти.

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Однако он не уточнил, о каких именно союзниках идет речь.

Ранее сообщалось, что США назвали «последнюю ошибку», которую бы могло допустить правительство Венесуэлы.