Трамп встал на защиту шутливого видео с двумя Байденами

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Американский президент Дональд Трамп отреагировал на критику, начавшуюся после того, как выложил сатирическое видео про бывшего американского вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Associated Press.

Несколько женщин обвинили бывшего американского вице-президента Джо Байдена в харассменте. В ответ на это Байден заявил, что он привык к физическому контакту с людьми, ведь это часть коммуникации. На выложенном Трампом видео видно, как Байден «неподобающим образом» трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.

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По мнению Трампа, он сам является хорошей кандидатурой для того, чтобы посмеяться над Байденом. Глава государства также заявил, что люди «получили удовольствие» от видео.

Ранее Байден раскритиковал шуточное видео Трампа с ним.