Адвокат Трампа призвал не открывать «ящик Пандоры»

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Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Уильям Консовой заявил, что запрос демократов из палаты представителей США по поводу налоговых деклараций главы государства нарушает предусмотренные конституцией ограничения и должен быть отклонен налоговым управлением страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению адвоката, если налоговой орган решит удовлетворить запрос, возникнет «опасный прецедент».

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«Когда этот ящик Пандоры откроется, последующий за этим ответ нанесет долговременный вред нашей нации», — сказал Консовой.

Ранее Трамп отказался раскрывать данные о своих налогах.