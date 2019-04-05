СБУ открыла дело против соратника Коломойского

Служба безопасности Украины открыла еще одно уголовное производство против главы Волынского областного совета Игоря Палицы по подозрению в причастности к схеме по фальсификации спецразрешений на пользование недрами, сообщают «Украинские новости».

Как следует из ходатайств следователя в суде, 10 марта 2016 года решением сессии Волынского областного совета создано коммунальное предприятие «Волыньприродресурс», к предмету деятельности которого относится выполнение геологоразведочных работ, поиск (разведка) и эксплуатация месторождений полезных ископаемых.

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«Кроме того указано, что в период 2016-2017 годов должностными лицами коммунального предприятия «Волыньприродресурс» и кооператива «Геолог», по предварительному сговору с председателем Волынского областного совета, внесены недостоверные сведения в документы, которые предоставлялись для получения специальных разрешений на пользование недрами путем безосновательного уменьшения реальных коэффициентов геолого-экономической оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых, которая проводилась производственным кооперативом «Геолог», в результате чего фактически снижен размер официальных платежей в государственный бюджет Украины более чем 600 млн гривен до 37,9 млн гривен, чем причинен существенный вред», — сказано в материалах.

В конце марта текущего года суд по ходатайству СБУ назначил комплексную экономическую и природных ресурсов экспертизу.

Экспертиза должна установить объемы разведанных запасов на участках недр в Волынской области.