Байден сказал, когда примет решение об участии в президентских выборах в США

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Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, он примет решение по поводу участия в президентских выборах в США в ближайшее время. Об этом он рассказал CNN.

«Очень близок к тому, чтобы принять решение... (объявить о нем. — «Газета.Ru») относительно скоро», — добавил Байден.

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Он отметил, что его адвокаты советовали ему с осторожностью высказываться на эту тему.

По его словам, если бы он согласился побороться за президентское кресло, то объявил бы об этом «одним из последних».

Ранее сообщалось, что колумнист WSJ предсказал поражение Байдена на выборах-2020.