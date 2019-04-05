Foreign Affairs: ажиотаж вокруг «антиамериканского союза» России и Китая преувеличен

Ажиотаж вокруг «антиамериканского союза» России и Китая сильно преувеличен, пишет журнал Foreign Affairs.

Москва и Пекин играют совершенно разные роли в мировой экономике, из-за этого их расхождение в интересах неизбежно. Российская интеграция в мировую экономику, ограниченная в основном экспортом нефти и газа, является одновременно безопасной и весьма ограниченной. Москва может позволить себе раскачивать лодку и добиваться от Пекина подчеркнуто антизападного и преданного военно-политического партнерства, однако говорить о сильном альянсе преждевременно.

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Издание отмечает, что эксперты видят признаки такого союза в расширяющихся экономических связях двух стран, принимая это за свидетельство укрепления близости между ними. FA соглашается с тем, что связи в экономике действительно увеличиваются. Например, только в прошлом году двусторонняя торговля увеличилась как минимум на 15% по сравнению с 2017 годом и достигла рекордных $100 млрд. Однако журнал указывает на асимметрию в торговле стран. Китай — второй по величине торговый партнер России, однако российский рынок для Китая не входит в первую десятку ни по импорту, ни по общему объему торговли.

Даже близости президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина недостаточно для преодоления препятствий на пути к подлинному альянсу двух евразийских гигантов, против которого выступает «история и география», отмечает издание.

Ранее в Пекине посоветовали Германии «не беспокоиться» о китайско-российских отношениях.