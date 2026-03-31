В России заявили об угрозе открытия подводного фронта со стороны Украины

Военный эксперт Степанов: Украина может открыть подводный фронт
Использование Украиной подводных беспилотных систем может свидетельствовать о формировании подводного фронта. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС.

По его мнению, украинские военные начнут применять для массовых диверсий компактные, малозаметные автономные системы, которые трудно обнаружить. Эксперт указал, что эти технологии длительное время отрабатываются во время учений НАТО.

«Их массовое внедрение в Военно-морские силы Украины будет говорить об открытии нового подводного фронта и о формировании целого веера угроз», — сказал собеседник агентства.

Степанов считает, что первичным полигоном для использования подобных систем может стать Черное море. Это грозит ударами по «Турецкому потоку» и альтернативным газотранспортным коридорам, отметил эксперт.

28 марта министерство обороны России сообщило об уничтожении Черноморским флотом безэкипажного катера и автономного подводного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности этой операции не приводились.

До этого в Черном море был атакован турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, который перевозил 140 тысяч тонн нефти марки Urals. Турецкая сторона заявила, что удар был нанесен безэкипажным катером и может быть связан с конфликтом на Украине.

Ранее генерал объяснил, почему ВСУ переключились на танкеры в Черном море.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
