Президент Польши Навроцкий получил травму на церемонии награждения в США

Президент Польши Кароль Навроцкий получил травму во время награждения представителей польской диаспоры в Далласе в США. Об этом сообщила варшавская газета Fakt.

По данным издания, на церемонии Навроцкий постоянно смотрел на свой большой палец.

«Несколько мгновений спустя президенту наложили пластырь, что заметили внимательные фотографы», — говорится в статье.

В публикации предположили, что президент Польши мог порезаться о булавку одной из медалей. Однако точная причина случившегося неизвестна. Журналисты отметили, что в своей речи Навроцкий не стал упоминать этот незначительный инцидент.

До этого экс-президент Польши Анджей Дуда прямо на глазах у журналистов упал в море с доски для серфинга. По информации Fakt, некоторое время назад политик увлекся джетсерфингом — водным видом спорта, в котором на доску для серфинга устанавливается электромотор. Это позволяет развивать скорость до 50–60 км/ч. Как только Дуда упал в воду, к нему на помощь сразу же пришли охранники. Он был в защитном шлеме и в жилете, поэтому не пострадал.

Ранее Макрон появился на публике с красным глазом.

 
