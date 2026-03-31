В Ростовской области украинский БПЛА атаковал Каменск-Шахтинский

В ночь на 31 марта над Ростовской областью уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в г. Каменске-Шахтинском», — написал он.

По его словам, пока нет информации о разрушениях зданий и пострадавших. В настоящий момент «беспилотная опасность в регионе сохраняется», добавил губернатор.

Также сегодня ночью атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена в Ленинградской области, в результате чего было уничтожено 38 дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга.

В поселке Молодцово Кировского района падение обломков БПЛА привело к повреждению оконных стекол в трех многоквартирных домах (общее количество квартир — до 30), двух школьных кабинетах и ​​зданиях Центра социальной защиты, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт. Пострадали трое местных жителей, из них двое — дети.

Ранее над Самарой и Самарской областью раздались мощные взрывы.