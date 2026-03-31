В Иерусалиме зафиксировали серию взрывов

В Иерусалиме произошло более десяти взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Информация о масштабах возможных разрушений и числе пострадавших пока не приводится.

В Армия обороны Израиля заявили, что системы противовоздушной обороны перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана.

28 марта телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщал, что Белый дом предупредил союзников США о том, что на достижение сделки об урегулировании конфликта с Ираном потребуется время.

По словам собеседников телеканала, Вашингтон рассчитывает на продолжение активной фазы конфликта в течение еще двух-четырех недель. При этом Тегеран якобы сомневается в интересе США к потенциальной сделке, а также полагает, что повышение цен на энергоносители может сыграть ему на руку. Как добавили источники CBS, Иран также допускает, что ориентиры США и Израиля на сроки завершения конфликта могут не совпадать.

Президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Уиткофф заявил, что США ждут от Ирана ответ на план по урегулированию.