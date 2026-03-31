Аномально теплая погода установилась на большей части территории России

Температура выше нормы установилась в европейской части и в ряде регионов азиатской части России. Об этом рассказала «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«У нас на большей части страны положительные аномалии температуры. От 4 до 8–9 градусов на европейской территории России. И такая крупная аномалия на северо-востоке страны — это Якутия, Магаданская область. На северо-западе Якутии местами отклонение температуры от нормы до 12», — сообщила синоптик.

Макарова подчеркнула, что на северо-западе Якутии 31 марта температура будет выше нормы на 12–16 градусов, несмотря на то что там будет идти снег. Затем, по ее информации, температура в Якутии несколько снизится, но все равно будет выше нормы на 8 градусов.

До этого стало известно, что в столичном регионе этой весной началось мини-лето с аномально высокими температурными режимами. По информации эксперта, это связано с циркуляцией атмосферы над европейской частью России и антициклоном, который принес много солнца и сухого воздуха.

