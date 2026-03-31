Спрогнозирована инфляция по итогам 2026 года

Инвестстратег Бахтин: годовая инфляция по итогам 2026 года составит 5,5%
Годовая инфляция по итогам года может составить 5,5-6%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, если оставить за скобками эффект от разовых факторов в начале 2026 года (роста НДС и коммунальных тарифов), который к настоящему моменту уже в основном сглажен, можно констатировать устойчивое снижение инфляции. Например, с марта 2025 годовой показатель опустился с 10,34% до текущих 5,99%, уточнил Бахтин.

«Денежно-кредитные условия смягчаются, но уровень жесткости еще высокий. Экономика в стадии охлаждения. Мы видим торможение темпов кредитования во всех сегментах, в особенности в ипотеке. При этом сбережения в рублях остаются востребованными, переход от сберегательной модели к потребительской может обозначиться ближе к концу года. Рубль остается относительно крепким, что выводит из уравнения важный проинфляционный риск. Вероятно, инфляция по 2026 году сложится по верхней границе прогнозного диапазона Банка России 4,5-5,5%. Летом она может опуститься ниже 5%, но к концу года ценовое давление вернется», — отметил Бахтин.

По его словам, первая причина — октябрьское повышение тарифов ЖКУ. Другая возможная причина разогрева потребительских цен — резкое удорожание удобрений в мире из-за ситуации на Ближнем Востоке, которые может увеличить стоимость продовольствия в мире, зарубежные продукты, овощи, фрукты будут закупаться и, соответственно, реализовываться потребителям по более высоким ценам, добавил инвестстратег. Пока что этот риск является умеренным, но если конфликт вокруг Ирана затянется до лета или дольше, то он неизбежно начнет проявляться в ценниках и наших магазинов, уверен эксперт.

«В таком случае инфляция по году может быть на уровне 6%, а ключевая ставка будет не на 12%, как сейчас ожидает рынок, а на 13% к концу года», — заключил Бахтин.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России на 23 марта 2026 года составила 5,98%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и яйца.

 
