Стали известны подробности дела против мэра Евпатории

Появились новые детали возбужденного уголовного дела против мэра Евпатории Андрея Филонова, сообщает ФАН со ссылкой на источники.

Отмечается, что прокуратура подавала иск в суд на снятие мэра с должности, потому что он устроил отца своей гражданской жены на должность директора одного муниципального казенного учреждения. Суд удовлетворил это иск, однако решение еще не вступило в силу.

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Кроме того, в ФСБ проверяют документы по приватизации муниципальной собственности другими близкими мэра.

Ранее сообщалось, что на главу Евпатории завели уголовное дело.

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю проводит обыски по месту жительства мэра и в администрации города.

2 апреля Филонов сообщил, что суд предписал председателю горсовета расторгнуть с ним трудовой контракт.