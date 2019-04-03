Стали известны подробности дела против мэра Евпатории
Появились новые детали возбужденного уголовного дела против мэра Евпатории Андрея Филонова, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
Отмечается, что прокуратура подавала иск в суд на снятие мэра с должности, потому что он устроил отца своей гражданской жены на должность директора одного муниципального казенного учреждения. Суд удовлетворил это иск, однако решение еще не вступило в силу.
Кроме того, в ФСБ проверяют документы по приватизации муниципальной собственности другими близкими мэра.
Ранее сообщалось, что на главу Евпатории завели уголовное дело.
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю проводит обыски по месту жительства мэра и в администрации города.
2 апреля Филонов сообщил, что суд предписал председателю горсовета расторгнуть с ним трудовой контракт.