На главу Евпатории завели уголовное дело
Против главы Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
Дело заведено по ч. 3 ст. 286 УК России, Филонова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Подробности уголовного дела не сообщаются.
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Управление ФСБ по Крыму и Севастополю проводит обыски по месту жительства мэра и в администрации города.
Отмечается, что 2 апреля Филонов сообщил, что суд предписал председателю горсовета расторгнуть с ним трудовой контракт.