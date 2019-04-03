На главу Евпатории завели уголовное дело

Против главы Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

Дело заведено по ч. 3 ст. 286 УК России, Филонова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Подробности уголовного дела не сообщаются.

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Управление ФСБ по Крыму и Севастополю проводит обыски по месту жительства мэра и в администрации города.

Отмечается, что 2 апреля Филонов сообщил, что суд предписал председателю горсовета расторгнуть с ним трудовой контракт.