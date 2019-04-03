Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.

Он подчеркнул, что фраза «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова великой. — «Газета.Ru») была очень удачной.

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«Я думаю, что это будет Keep America Great (Сохраним Америку великой. — «Газета.Ru»)», — отметил Трамп во время выступления перед Национальным республиканским комитетом конгресса.

Затем американский лидер провел голосование, какая фраза лучше, и мнения собравшихся разделились. Тогда глава США заявил, что, возможно, будет использовать обе, поскольку не хочет терять выигрышный слоган предыдущей кампании.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о позоре демократов из-за «российского дела».