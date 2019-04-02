Moody's оценило шансы на сближение России с Украиной Зеленского

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Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало отчет, в котором спрогнозировало будущее отношений России и Украины в случае победы комика Зеленского на президентских выборах в стране. С документом ознакомилось РИА «Новости».

В агентстве предположили, что позиция Зеленского по отношению к России будет более мягкой, чем у нынешних украинских властей. При этом эксперты исключают полное сближение Украины и России при Зеленском.

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«Нормализация отношений [России и Украины], вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы», — говорится в отчете.

Ранее советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк заявил о готовности шоумена к переговорам с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом один на один.