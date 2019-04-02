Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Путин и Алиев обсудили урегулирование карабахского конфликта.

Как отмечается, Алиев рассказал Путину о своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вене.

Реклама

При этом Путин подчеркнул важность урегулирования карабахского конфликта и заявил, что Россия готова содействовать.

Ранее сообщалось, что Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху.