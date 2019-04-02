Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин и Алиев обсудили урегулирование карабахского конфликта.
Как отмечается, Алиев рассказал Путину о своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вене.
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При этом Путин подчеркнул важность урегулирования карабахского конфликта и заявил, что Россия готова содействовать.
Ранее сообщалось, что Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху.