Разрыв между Порошенко и Тимошенко сокращается после обработки 90% голосов

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На Украине ЦИК проинформировал об итогах подсчета голосов на выборах президента страны после обработки 90,11% протоколов, передает РИА «Новости».

Согласно полученным результатам, лидерство сохраняет шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% украинцев. За ним следует действующий глава государства Петр Порошенко (15,99%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,36%). В настоящее время Порошенко обгоняет Тимошенко на 2,63%.

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Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.

Ранее на Украине подсчитали нарушения прав журналистов на выборах.