Washington Post: комик Зеленский близок к большой победе

Украинцы проснулись в день смеха, 1 апреля, в реальности, где комик и кандидат на президентских выборах Владимир Зеленский вот-вот займет место главнокомандующего, пишет The Washington Post.

41-летний шоумен, который играет лидера страны в популярном юмористическом сериале «Слуга народа», по итогам подсчета половины бюллетеней набрал около 30% голосов. Победа Зеленского оказалась намного увереннее, чем предсказывали опросы общественного мнение, отмечает газета.

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Соперник Зеленского — действующий президент страны Петр Порошенко — набрал 17% голосов, Юлия Тимошенко — 13%, судя по предварительным данным.

После закрытия всех избирательных участков Порошенко объявил, что «шутки кончились». Зеленский в свою очередь, который, по мнению Порошенко, продаст интересы Украины Кремлю, заявлял о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью найти способ прекратить войну, отмечает WP.

Газета отмечает, что образ ставшего президентом школьного учителя и объявившего войну олигархам, которого играет Зеленский в сериале, отражается на отношении избирателей к подлинной личности Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины. В частности, Зеленский сосредоточил свою предвыборную кампанию на борьбе с коррупцией, подчеркивает издание.

Ранее в Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.